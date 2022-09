'सभी चुनौतियों से निपटेंगे...': चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते ही क्या बोले जनरल अनिल चौहान

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 30 सितंबर: भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते ही जनरल अनिल चौहान ने कहा, तीनों सेनाएं सभी चुनौतियों और कठिनाइयों से एक साथ निपटेंगी, हम सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। जनरल चौहान ने कहा, ''मुझे भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर गर्व है। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में तीनों रक्षा बलों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों का मिलकर सामना करेंगे।''

सीडीएस का कार्यभार संभालने से पहले, जनरल चौहान ने इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्हें रायसीना हिल्स में साउथ ब्लॉक के लॉन में त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

Delhi | I'm proud to be assuming the responsibility of the highest rank in the Indian Armed Forces. I will try to fulfill the expectations from the three defence forces as the Chief of Defence Staff. We will tackle all challenges & difficulties together: CDS General Anil Chauhan pic.twitter.com/QDkPijylxy