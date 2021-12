Bipin Rawat : रावत के निधन से दुखी मित्र संधू ने कहा-'वो यारों का यार था और CDS के लिए बेस्ट च्वाइस'

India

नई दिल्ली, 09 दिसंबर। तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए CDS बिपिन रावत की मौत से पूरा देश आहत है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया? जनरल बिपिन रावत एक ऐसी हस्ती थे, जिन्हें लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वो केवल बहादुर इंसान नहीं बल्कि एक जिंदादिल व्यक्ति भी थे। उन्हें याद करते हुए उनके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के बैचमेट और उनके करीबी दोस्त ने उनको देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का बिल्कुल सही विकल्प बताया ।

Speaking with ANI, Brigadier Mandeep Singh Sandhu (Retd), Ex-Army Special Forces, recalled how General Rawat was 'very focused' on doing something for the nation and the Army always.