केजरीवाल को गौतम गंभीर का जवाब, बात करने का समय खत्म हुआ बताइए कहां भिजवाना है.....

नई दिल्ली- राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी पीपीई किट की बार-बार किल्लत महसूस कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर के बीच ट्विटरवार भी देखने को मिला है।

फंड की नहीं पीपीई किट की कमी-केजरीवाल

दरअसल, गौतम गंभीर ने जब ट्विटर के जरिए सीएम को याद दिलाया कि उन्होंने अपने सांसद फंड से जो रकम दिया था, राज्य सरकार उसे भी खर्च नहीं कर रही है और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि फंड की कमी है। इसपर सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर ही उन्हें जवाब दिया कि 'गौतम जी आपके ऑफर के लिए आपको धन्यवाद। समस्या पैसे की नहीं है, बल्कि पीपीई किट्स की उपलब्धता की है। अगर आप कहीं से इसे तुरंत दिलवाने में मदद कर पाएं तो हम आपके आभारी रहेंगे। दिल्ली सरकार उसे खरीद लेगी। आपको धन्यवाद।'

बताइए कहां भिजवाना है- गंभीर

केजरीवाल के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गौतम गंभीर ने बहुत सटीक जवाब दिया, 'अरविंद जी, पहले आपके डिप्टी ने फंड की कमी का दावा किया था। अब आप उनसे ठीक उलट बोल रहे हैं और किट की कमी की बात कह रहे हैं, खैर 1000 पीपीई किट्स प्राप्त कर लिया है। कृप्या मुझे बताइए कि उसे कहां पर पहुंचवाना है। बातें करने का वक्त निकल चुका है, अब काम करने का समय है। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'

गंभीर ने पहले क्या कहा था?

दरअसल, अपने पहले ट्वीट में गंभीर ने मुख्यमंत्री को टैग करके उन्होंने लिखा था कि,'सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी कहते हैं कि फंड की जरूरत है। हालांकि, उनके विशाल अहंकार ने उन्हें मेरे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से 50 लाख रुपये नहीं लेने दिया है। मासूमों को भुगतना न पड़े इसके लिए 50 लाख रुपये और दे रहा हूं। एक करोड़ रुपये से मास्क और पीपीई की तत्काल की जरूरतें तो कुछ दिनो के लिए तो पूरी होंगी। उम्मीद है कि वो दिल्ली को प्राथमिकता देंगे।'

Arvind ji, first ur Deputy claims shortage of funds. Now u contradict him & say there is shortage of kits Anyway, procured 1000 PPE kits. Please let me know where they can be delivered. Time for talks is over, it is time to ACT. Eagerly waiting for ur response #DelhiNeedsHonesty https://t.co/Q4Fz4XzTDv

CM @ArvindKejriwal & his Dy say funds are needed. Though their massive egos didn't allow them to take 50 L from my LAD fund earlier, I pledge 50 L more so that innocents don't suffer!

1 CR would at least solve urgent need for masks & PPE kits for days Hope they prioritize Delhi pic.twitter.com/b1ve6gkWOZ