गांधी परिवार के खिलाफ गोलबंद हो रहा है G-23,थरूर ने बताया कांग्रेस के लिए सिब्बल ने क्या किया है ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 सितंबर: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के समर्थन में कूद पड़े हैं और बताया है कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। गौरतलब है कि कल सिब्बल ने कहा था कि 'जी-23 जी हुजूर 23 नहीं है' और उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए गांधी परिवार पर निशाना साध दिया था। इसके बाद बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए और उपद्रव करना शुरू कर दिया था। उनके घर में टमाटर फेंके गए और कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद कांग्रेस के जी-23 के कई सदस्य उनके समर्थन में सामने आए हैं।

English summary

Congress leader Shashi Tharoor has termed the incident of hooliganism at Kapil Sibal's house as shameful and said that he has fought legal battles for the party