G-20 Presidency: भारत के पास आने वाला है सुनहरा मौका, इन लंबित मुद्दों को सुलझाया सकता है- SBI Research

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 मई: दिसंबर से भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने वाली है। इस समय यह दुनिया का बहुत बड़ा आर्थिक समूह है, जिसकी दुनिया की जीडीपी में 85% भागेदारी है। इस समूह के सदस्य देशों में दुनिया की अधिकांश आबादी रहती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी लगभग इसका पूरी तरह से कंट्रोल है। ऐसे में एसबीआई रिसर्च का कहना है कि अध्यक्षता करते हुए भारत ऐसे कई लंबित मुद्दों को सुलझा सकता है, जिसके कारण आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की विसंगतियां मौजूद हैं, जिसका लाभ खासकर भारत जैसी तेजी से बढ़ी वैश्विक अर्थव्यस्था को मिल सकता है।

English summary

India is going to get the presidency of G20. report by SBI Research, this is a golden opportunity for the country to address the long-standing anomalies at the global level against developing countries