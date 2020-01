UP: पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथन आगरा में गिरफ्तार, CAA के खिलाफ धरने में शामिल होने जा रहे थे

India

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में अपना पद छोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कन्नन गोपीनाथन आगरा से होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के खिलाफ हो रहे एक धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे थे। उनके वहां पहुंचने से हंगामा होने की आशंका को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन को सैंया टोल से गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पूर्व आईएएस को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले महीने हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक कन्नन गोपीनाथन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचने से हालात एक बार फिर वैसे ही हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए कन्नन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया है।

पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार

यह दूसरा मौका है जब कन्नन गोपीनाथन को सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के चलते हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कन्नन गोपीनाथन को 13 दिसंबर को मुंबई में हुए एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से पहले हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें फिर से रिहा कर दिया गया था। बता दें कि गोपीनाथन केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में अपनी सेवा दे चुके हैं उन्होंने धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में सेवा से इस्तीफा दे दिया था।

Got a call from Aligarh District administration asking me not to come for the event.

That they got direction from state govt to not let the event happen and to prevent my entry into district.

I will be going to Aligarh. Administration is free to do as they deem fit. #Resistance https://t.co/XKkBHPRnqN