जानिए केविन पीटरसन ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों कहा थैंक्यू?

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, नवंबर 30। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, सोमवार को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। भारत के इस ऐलान पर पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने काफी खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "भारत ने एक बार फिर मदद का जज्बा दिखाया है, सबसे शानदार देश जहां तमाम नरम दिल के लोग रहते हैं। शुक्रिया। नरेंद्र मोदी जी।"

That caring spirit once again shown by India!

The most fabulous country with so many warm hearted people!

Thank you!

cc @narendramodi 🙏🏽 https://t.co/r05631jNBD