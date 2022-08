'पंडित जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं...' राजस्थान के पूर्व भाजपा विधायक ने कहा ऐसा, पुलिस ने दर्ज किया केस

India

oi-Pallavi Kumari

जयपुर, 21 अगस्त: राजस्थान के पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा पर गाय तस्करी को लेकर पांच लोगों की हत्या करने की बात करते हुए वीडियो में देखे जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा को एक कथित सांप्रदायिक घटना के शिकार पीड़ित से मिलने के लिए शुक्रवार को गोविंदगढ़ के दौरे के दौरान पांच लोगों की हत्या का दावा करते हुए सुना गया। उनका ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Former BJP MLA Gyandev Ahuja boasts of having had 5 persons killed, hints at Pehlu Khan and Rakbar:

"We have killed 5 so far, be it Lalwandi [where Rakbar lynched] or Behror [Pehlu]...have given workers free hand, kill anyone who is involved in cow slaughter, will get you bail" pic.twitter.com/jvswKBs8VN