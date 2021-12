Forbes List: विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में सीतारमण हुईं शामिल, जानिए TOP पर कौन?

India

नई दिल्ली, 8 दिसंबर। आज भारत के लिए गौरवान्वित पल है क्योंकि आज भारत की चार बेटियां दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई हैं। जी हां, दुनिया की लोकप्रिय मैगजीन फोर्ब्स ने The World's Most Powerful Women 2021 की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की लोकप्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, Nykaa की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर और HCL Technologies की चेयरपर्सन रोशनी नाडर का नाम शामिल है।

