यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट, कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 1 मार्च। भारत सरकार द्वारा संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत एक अन्य फ्लाइट हंगरी से भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने छात्रों कि अगुवानी की।

अंतिम नागरिक को निकालने तक जारी रहेंगे प्रयास

उन्होंने सभी छात्रों को भरोसा दिलाया कि यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। भारत सरकार अपने एक-एक नागरिक को वहां से सुरक्षित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपके कई दोस्त अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनसे कहिए कि उनकी घर वापसी के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं और जब तक वे सभी वापस नहीं आ जाते तब तक ये प्रयास जारी रहेंगे।

#WATCH | Union Health Minister Mansukh Mandaviya welcomes stranded Indians at Delhi Airport. "Many of your friends are still stuck in #Ukraine, tell them efforts are being made to bring them back home. Efforts to continue till all of them are brought back...," he says pic.twitter.com/c5NzLLyunK — ANI (@ANI) March 1, 2022

छात्रों ने दिया सरकार का धन्यवाद

इसी फ्लाइट से दिल्ली लौटे विंध्य दोशी नाम के एक छात्र ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं और काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन की सीमाओं के आस पास हालात काफी डरावने हैं। भारतीय छात्रों की मदद के लिए मैं भारत सरकार और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूं।'

I am very happy & relaxed now because the situation on the borders around Ukraine was terrible. I thank the Govt of India and the Indian Embassy who supported the students. We are relaxed now: Vindhya Doshi, an Indian student after landing at Delhi airport#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/pzqtkKLcv8 — ANI (@ANI) March 1, 2022

आरके सिंह ने भी की छात्रोंं की अगुवानी

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों का वतन वापसी पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार वहां फंसे हर भारतीय को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए चार मंत्रियों को वहां भेजा गया है। राज्यों और ऊर्जा मंत्रालय के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मंत्रालयों के अधिकारी हर वक्त लोगों की समस्या सुनने के लिए उपस्थित हैं। छात्रों को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उन्हें प्रदान की जाएगी।

Govt is committed to bringing back every Indian stranded there. Four ministers deputed just to organise this. There are help desks of states, help desk of Ministry of Power, officers of the Ministry. Students will be provided whatever assistance they need: Union Minister RK Singh pic.twitter.com/EOaVp3OL2q — ANI (@ANI) March 1, 2022

