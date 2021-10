Viral Video: जहरीले सांप और गिलहरी की भीषण लड़ाई, अंजाम क्या हुआ आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: सांप और नेवले की लड़ाई आपने भी शायद देखी होगी। कुत्ते और बिल्ली को भी कई बार सांप से भिड़ते देखा होगा। लेकिन, इस समय जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह गिलहरी और सांप के बीच हुई लड़ाई का है। यह खबर इसलिए अनोखी है, क्योंकि इस लड़ाई के अंजाम का शायद ही पहले से कोई कल्पना भी कर सकता है। एक आईएफएस अफसर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे लोग जमकर देख ही रहे हैं और इसमें प्रकृति की अद्भुत रचना की एक झलक भी मिल रही है। (पूरा वीडियो आखिर में है)

If you had not seen a squirrel devouring a snake gleefully, look at this... 🎥Life & Nature pic.twitter.com/LWIdiYFcbC

English summary

A video of a fierce fight between a snake and a squirrel is becoming very viral on social media, in which the squirrel has won