फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना वायरस संक्रमित, बेटे उमर अब्दुल्ला बोले- पूरा परिवार होम क्वारंटाइन में

India

oi-Pallavi Kumari

जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद फारूख अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया कि उनके पिता फारूख अब्दुल्ला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनका पूरा परिवार फिलहाल होम क्वारंटाइन में है। उन्होंने कहा कि जबतक पूरे परिवार की कोरोना जांच नहीं होता, हम सब होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। फारूख अब्दुल्ला ने इसी महीने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली थी।

उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार (30 मार्च) की सुबह 8 बजे के आसपास ट्वीट कर कहा, ''मेरे पिता (फारूख अब्दुल्ला) कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें कोरोना के कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। जब तक हम खुद कोरोना जांच नहीं करा लेते हैं, मैं परिवार के अन्य सदस्यों के सेल्फ क्वारंटाइन में रहेंगे। मैं उन सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध करता हूं, जो हाल के दिनों में मेरे पिता और हमारे परिवार के संपर्क में आए हैं। आप सभी लोग अनिवार्य सावधानी बरतें।''

My father has tested positive for COVID-19 & is showing some symptoms. I will be self-isolating along with other family members until we get ourselves tested. I request anyone who has come in to contact with us over the last few days to take all the mandated precautions.