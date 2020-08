J&K: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक, फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर बोला हमला

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर आज विभिन्न दलों के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'लोग आज सबसे दयनीय स्थिति में हैं। व्यवसाय शून्य हैं, पर्यटन शून्य है। हर जगह पीड़ा है।' बता दें कि घाटी की वर्तमान स्थिति पर एनसी अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं से सिलसिलेवार बैठकें करने का फैसला किया है। आज यानी गुरुवार को फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई।

मालूम हो की जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यह पहला मौका है जब नेशनल कांफ्रेस की बैठक बुलाई गई थी। प्रदेश प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में किसी भी नेता को हिरासत या नजरबंद रखे जाने से इन्कार को आधार बनाते हुए नेशनल कांफ्रेंस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल सिर्फ उन्हीं नेताओ के साथ बैठक होगी जिन्हें नजरबंदी और हिरासत की बात से प्रशासन ने इनकार किया है।

