Farmers Protest: एक साल से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार खत्म, आने वाली जनवरी साफ करेगी असल तस्वीर

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 दिसंबर: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल के ज्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। कृषि कानूनों को केंद्र सरकार के वापस लेने के बाद भी कुछ और मांगों पर किसान की सरकार से सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन गुरुवार को सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आखिकार खत्म हो गया। किसानों ने आंदोलन से उठने का ऐलान कर दिया। मीडिया से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा करते हुए बताया कि संगठन ने फैसला किया है कि 11 दिसंबर को हमारे किसान आंदोलन स्थल से उठेंगे। हालांकि किसानों ने आंदोलन खत्म करने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन आंदोलन की असल तस्वीर 15 जनवरी के बाद साफ होगी।

प्रदर्शनकारी किसान 11 दिसंबर को खाली करेंगे धरना स्थल

#WATCH | Farmers celebrate at Singhu border following the announcement of suspension of their yr-long protest against farm laws & other related issues

Today they received a letter from Centre with promises of forming a committee on MSP &withdrawing cases against them immediately pic.twitter.com/e8TgOhX9X3