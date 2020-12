पिज्जा खाने पर किसान हुए ट्रोल, तो दिलजीत दोसांझ को आया गुस्सा- 'कहा जब जहर खा रहे थे, तब कहां थे'

India

oi-Pallavi Kumari

Diljit Dosanjh On Farmers eating Pizza: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ 15 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने खुद किसान आंदोलन में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर भी किसानों का साथ देने में लगे हुए हैं। सोमवार ( 14 दिसंबर) को दिलजीत दोसांझ उन लोगों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने किसान आंदोलन में किसान के पिज्जा खाने पर ट्रोल किया। दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि जब किसान जहर खा रहे थे, तब आप कहां थे। किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें किसान आंदलोन वाले जगह पर प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ लोग पिज्जा बांटते हुए देखे गए थे। इस तस्वीर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि ये लोग आंदोलन करने आए हैं या फिर पिकनिक मनाने।

सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके लिए पिज्जा लंगर जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया था। उन ट्रोलर्स को अब दिलजीत दोसांझ ने अपने तरीके से जवाब दिया है। दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट कर लिखा है, ''जब किसान जहर खा रहा था तब कोई चिंता नहीं थी और जब किसान पिज्जा खा रहा है तो यह न्यूज बन गई।''

Free pizzas for protesting farmers, massage chairs, is this a protest or a five-Star spa? And who is paying for all this?#farmersProtestHijacked pic.twitter.com/n0OmxE0j9M