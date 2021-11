कृषि कानूनों की वापसी से व्यथित हैं उमा भारती, बोलीं - 'ये भाजपा कार्यकर्ताओं की नाकामी है'

India

लखनऊ, 22 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर जहां विरोधी दल इसे किसानों की जीत और अहंकार की हार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और कहा है कि 'कृषि कानूनों की वापसी भाजपा कार्यकर्ताओं की नाकामी है।'

हालांकि पीएम मोदी ने सभी किसानों से आंदोलन को बंद करने की अपील की थी लेकिन किसान आंदोलन को बंद करने के मूड में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई थी जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 'हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होगा।'

लखनऊ किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत- माफी से नहीं, MSP कानून से मिलेगा किसानों को रेट

27 तारीख को होगी मीटिंग

तो वहीं एक दिन पहले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा था कि तीन कृषि कानून जब तक अधिकारिक तौर पर संसद में निरस्त नहीं हो जाता, तब तक उनका किसान आंदोलन जारी रहेगा। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। यही नहीं किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है।

Uma Bharti sad With Decision Of Farm Laws Taken Back, Questions Party Workers But Praises Pm Modi, here is her tweet, please have a look.