नारीवादी कार्यकर्ता कवि कमला भसीन का निधन, सोशल मीडिया पर इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, सितंबर 25। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वालीं मशहूर लेखक और कवयित्री कमला भसीन का निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी सोशल एक्टिविस्ट कविता श्रीवास्तव ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि कमला भसीन का निधन शनिवार तड़के 3 बजे हुआ। वो 75 साल की थीं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही उन्हें कैंसर बताया गया था।

Kamla Bhasin was not only a women's rights activist, but also a philanthropist who set up & helped setting up many fine public Interest institutions like Jagori in HP & School for democracy in Rajasthan. She will be missed by many. May her soul rest in peace https://t.co/nst3qjnwYZ

We met at the CAA-NRC protest. She asked me to sit next to her and whispered ‘tu kahan thi itne din❤️’

A feminist icon who did some revolutionary work and who was a child at heart, has passed away.

Keep singing wherever you are #KamlaBhasin

You will be terribly missed💔 pic.twitter.com/3vVqTljPL5