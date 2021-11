फेक न्यूज से देश-विरोधी रवैए तक, संसद में पेश होने वाली सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट क्या है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 नवंबर: सूचना और प्रॉद्योगिकी पर संसदीय समिति (आईटी पैनल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) को कई तरह की सिफारिशें की हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है। आईटी पैनल ने जिन विषयों में सुधार की सिफारिशें की हैं, उनमें परंपरागत और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा 'राष्ट्र-विरोधी' रवैए तक की विस्तार से व्याख्या से लेकर, फेक न्यूज पर लगाम लगने और टीआरपी के आकलन में चलने वाले कथित खेल को लेकर बेहतर सिस्टम तैयार करने तक के सुझाव शामिल हैं।

English summary

Parliament's IT panel is going to give suggestions to bringing all media platforms under one law and curbing fake news,may be presented in the winter session