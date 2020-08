Facebook Row: शशि थरूर के खिलाफ BJP सांसद ने की शिकायत, महुआ मोइत्रा आईं समर्थन में

India

नई दिल्ली। फेसबुक मामले में जिस तरह से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया था, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने शिकायत की है। भाजपा सांसद जोकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से शशि थरूर की शिकायत की है। बता दें कि शशि थरूर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दरअसल फेसबुक को लेकर अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर छपी थी, जिसमे आरोप लगाया गया है कि फेसबुक ने भाजपा नेताओं और हिंदूवादी नेताओं के हेट स्पीच के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। इस रिपोर्ट के बाद शशि थरूर ने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी इस बारे में फेसबुक के विचार के बारे में पूछेगी।

थरूर ने ट्वीट कर कही थी ये बात

शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा था कि इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर संसद की स्टैंडिंग कमेटी निश्चित तौर पर फेसबुक से इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहेगी, साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे कि फेसबुक भारत में हेट स्पीच को लेकर क्या करने जा रहा है। लेकिन शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद भारतीयर जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने इस बाबत स्पीकर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों और इसके सहयोगियों जोकि पैनल में सदस्य हैं, उनक ओर से मैंने स्पीकर को संपर्क किया है।

निशिकांत ने की शिकायत

निशिकांत दुबे ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास सयह अधिकार नहीं है कि वह किसी मुद्दे पर पैनल के सदस्यों से चर्चा किए बगैर कोई फैसला ले लें। मैंने पहले ही स्पीकर से इस बारे में बात की है, मैं शशि थरूर को भी इस बाबत लिखूंगा, जिन्होंने फेसबुक के बारे में मीडिया में बात की। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर पैनल के सदस्यों से चर्चा किए बगैर और उन्हें भरोसे में लिए बगैर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बता दें कि निशिकांत दुबे के अलावा भाजपा के एक और सांसद ने भी इस बाबत शिकायत की है।

महुआ मोइत्रा ने खड़ा किया सवाल

वहीं तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा के सांसद के दावे पर सवाल खड़ा किया है। महुआ ने ट्वीट कर लिखा कि मैं भी इस पैनल लकी सदस्य हूं, इस मसले पर पहले ही सहमति बन गई थी, वर्ष की शुरुआत में ही स्पीकर से इसकी अनुमति भी ले ली गई थी। हर मसले को कब शेड्यूल करना है और किसे बुलाना है, यह पूरी तरह से चेयरमैन का अधिकार क्षेत्र है। समझ नहीं आता है आखिर क्यों भाजपा इतना उपर नीचे कर रही है, क्या इनका फेसबुक से कुछ खास हित छिपा है?

. The Parliamentary Standing Committee on Information Technology would certainly wish to hear from @Facebook about these reports & what they propose to do about hate-speech in India.

Am IT comm member - agenda item was already agreed & bulletinized with Speaker's approval at the beginning of the year. When to schedule each item & who to call is Chairman's prerogative

Amazing how @BJP jumps up & down at anything to do with FB’s interests! https://t.co/O1cNN0lO7R pic.twitter.com/FKBbBnNXQB