असम संग सीमा विवाद के बीच मिजोरम में हुए धमाके, सीएम हिमंत बिस्वा बोले- किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे

India

oi-Akarsh Shukla

दिसपुर, 11 जुलाई। असम के स्वास्थ्य मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के सामने अब नई चुनौती है। मिजोरम के साथ जारी सीमा विवाद के बीच आज (रविवार) प्रदेश में कुछ विस्फोट हुए। इन विस्फोटों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इसकी जांच मिजोरम पुलिस कर रही है। असम क्षेत्र में कोई विस्फोट नहीं हुआ। हम मिजोरम से एक इंच भी जमीन नहीं लेने जा रहे हैं। मैं मिजोरम के साथ सीमा समस्या पर चर्चा और समाधान करने को तैयार हूं।

गौरतलब है कि असम और मिजोरम के बीच काफी समय पहले से ही सीमा पर तनातनी है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने बयान में आगे कहा कि उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री को खत लिखा है, वर्तमान समय में सीमा की स्थिति पर सैटलाइट से फोटो ली जानी चाहिए। हमें असम-मिजोरम बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति का पालन करना चाहिए और सीमा पर सुरक्षा को केंद्रीय पुलिस बल के हाथों सौंप देना चाहिए। बता दें कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आया जब असम पुलिस पर मिजोरम पुलिसकर्मियों के शिवरों को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगा था।

There were some explosions within the territory of Mizoram. It is on Mizoram Police to investigate. There was no explosion in Assam territory. We are not going to take an inch of land from Mizoram. I am willing to discuss and settle the border problem with Mizoram: Assam CM