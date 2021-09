Big News: कोरोना की तीसरी लहर आई भी तो पिछली बार जैसा नहीं होगा हाल- CSIR

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 सितंबर: कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहली बार आधिकारिक रूप से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो काफी राहत भरी भी है। भारत सरकार के काउंसिंल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च (सीएसआईआर) ने कहा है कि देश में एक बड़ी आबादी को कोविड वैक्सीन की डोज पड़ चुकी है। क्योंकि वैक्सीन बीमारी को रोकने में काफी हद तक कारगर है, इसलिए अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो वह दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। जाहिर है कि अभी तक कोविड की तीसरी लहर को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं। लेकिन, अब भारत की एक बड़ी संस्था की ओर से यह जानकारी आना बहुत ही राहत देने वाली बात है।

तीसरी लहर आई भी तो दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी-सीएसआईआर

सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि 'हम एक बड़ी आबादी को वैक्सीन की पहली और यहां तक की दूसरी डोज भी देने में सफल हुए हैं। वैक्सीन से काफी हद तक बीमारी की रोकथाम होती है, गंभीरता भी काफी कम हो जाती है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो इसकी तीव्रता कम होगी और दूसरी लहर से तो काफी कम होगी।'

दो-तिहाई से ज्यादा आबादी को कम से कम एक खुराक लगी-सरकार

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया था कि देश के 66% व्यस्क जनसंख्या को अबतक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था, 'करीब दो-तिहाई व्यस्क लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। यानी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 66% लोगों को कम से कम एक खुराक लग चुकी है। लगभग एक-चौथाई व्यस्क जनसंख्या को दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जो कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।'

84.65 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है-कोविन पोर्टल

आपको बता दें कि कोविन पोर्टल पर मौजूद शुक्रवार शाम 4.30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की 84.65 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 62.66 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 21.99 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया इसी साल 16 जनवरी से शुरू हुई थी और इन करीब 8 महीनों में 84.65 करोड़ से ज्यादा डोज लग जाना बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। यही वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में कोरोनो के खिलाफ जारी अभियान के लिए देश की काफी तारीफ की थी और कहा था कि भारत ने जो कर दिखाया, वह दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया।

यही नहीं अब केंद्र सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यागों या किसी वजह से लाचार लोगों को उनके घरों पर ही कोविड वैक्सीन देने की सुविधा की शुरुआत करवा दी है। इससे देश की एक बड़ी आबादी को भी इस खतरनाक बीमारी से सुरक्षित रहन का मौका मिल जाएगा। बहरहाल, वनइंडिया देशवासियों को यह बताना जरूरी समझता है कि भले ही तीसरी लहर को लेकर अच्छी खबर आई है, लेकिन लोगों को कोविड संक्रमण से हर हाल में सतर्क रहना है। इसलिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और लगातार हाथ साबुन से धोते रहिए। क्योंकि, इस बीमारी का बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है।

English summary

CSIR has said that the speed with which the Covid-19 vaccine has been applied in the country, even if the third wave of Corona comes, it will not be as serious as before