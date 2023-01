मेघालय में चीनी नागरिकों की 4 और प्रॉपर्टी की पहचान, कुल संख्या हुई 131,देश में शत्रु संपत्तियों की कीमत जानिए

शत्रु संपत्ति: देश में चीनी नागरिकों से जुड़ी संपत्तियों की कुल संख्या 131 पहुंच गई है। मेघालय में चार और का पता चला है। बंगाल और महाराष्ट्र मे भी नई शत्रु संपत्तियों की पहचान हुआ है।

1962 की लड़ाई में जो चीनी नागरिक भारत में अपनी संपत्तियां छोड़ गए थे, उसका खुलासा अभी भी होना जारी है। मेघालय में चीनी नागरिकों की ऐसी चार और संपत्तियों का पता चला है। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे नए खुलासे हुए हैं। इस तरह से चीनी नागरिकों की देश में मौजूद कुल शत्रु संपत्तियों की संख्या बढ़कर 131 तक पहुंच चुकी है। हालांकि, शत्रु संपत्तियों के मामले में अभी पाकिस्तानियों की तादाद सबसे अधिक है। यूपी में तो रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी किया गया है।

