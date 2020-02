AAP की जीत से कांग्रेस खेमा भी खुश, पी चिदंबरम बोले- बेवकूफ बनाने और फेंकने वालों की हुई हार

India

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के जीत से न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टीम खुश है बल्कि कांग्रेस के नेता भी इन नतीजों से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी की हार बताई जा रही है। मंगलवार को नतीजे आने से पहले की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सीएम केजरीवाल को जीत की बधाई दे दी थी।

पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। पी चिदंबरम ने ट्वीट में लिखा, 'आम आदमी पार्टी की जीत हुई, बेवकूफ बनाने तथा फेंकने वालों की हार। दिल्ली के लोग, जो भारत के सभी हिस्सों से हैं, ने बीजेपी के ध्रुवीकरण, विभाजनकारी और खतरनाक एजेंडे को हराया है।' उन्होंने आगे लिखा कि 'मैं दिल्ली के लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने 2021 और 2022 में अन्य राज्यों जहां चुनाव होंगे के लिए मिसाल पेश की है।'

