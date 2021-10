Eid Milad un Nabi 2021: राष्ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने देशवासियों को दी 'ईद-ए-मिलाद' की शुभकामनाएं

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। आज देशभर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ' पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन, ईद-ए-मिलाद-उन-नब़ी के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों-बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आइए, हम सब पैगम्‍बर मुहम्‍मद के जीवन से प्रेरणा लेकर, समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने हेतु कार्य करें।'

महामहिम ने तीन भाषाओं में देशवासियों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ट्वीट किया है।

तो वहीं पीएम मोदी ने भी राष्ट्रवासियों को पावन पर्व की बधाई दी है। उन्होंने Tweet किया है कि 'मिलाद-उन-नबी की बधाई। चारों ओर शांति और समृद्धि हो। दया और भाईचारा हमेशा कायम रहें। ईद मुबारक!'

Milad-un-Nabi greetings. Let there be peace and prosperity all around. May the virtues of kindness and brotherhood always prevail. Eid Mubarak!