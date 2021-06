हैदराबाद: तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मारी टक्कर, हवा में उड़ गया ऑटो, देखें VIDEO

India

oi-Ankur Kumar

हैदराबाद, 29 जून। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेज रफ्तार से आ रही एक लग्जरी कार (ऑडी) ने ऑटो में पीछे से टक्‍कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके बाद ऑटो गोल घूमता हुआ काफी दूर तक गया। 27 जून को साइबराबाद के इनऑर्बिट मॉल के पास बरसाती सड़क पर हुए इस हादसे में ऑटो में सवार एक यात्री की मौत हो गई।

पुलिस ने इस संबंध ने ड्राइवर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कार चालक नशे में था। वो अपने मां-बाप के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

#WATCH | Hyderabad: Overspeeding luxury car hits auto from behind on the rain-drenched road near Cyberabad's Inorbit Mall on June 27. A passenger riding in the auto was killed in the incident. pic.twitter.com/o3qpdEk0pp