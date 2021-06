क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंगा लेकर पंजाब भी हारना चाहती है कांग्रेस ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 जून: अगले साल की शुरुआत में ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव करवाए जाएंगे। इन पांचों राज्यों में अभी सिर्फ पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार बची हुई है। गोवा और मणिपुर में क्या हुआ, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कांग्रेस के पास उम्मीद की एक ही किरण है और वह है पंजाब और वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन, चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी आलाकमान की ओर से प्रदेश में अपने सबसे चुनाव जिताऊ नेता को सही संदेश नहीं मिल रहा है। लगता है जैसे दिल्ली से उनके मुकाबले राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू को बराबरी में उतारने की कवायद शुरू की गई है।

English summary

In Punjab, Congress is trying to rein in Chief Minister Captain Amarinder Singh for Navjot Singh Sidhu, this may cause problems for the party in the assembly elections.