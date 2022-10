Diwali 2022: दिल्ली समेत देश में कहां-कहां लगाया गया है पटाखों पर बैन, किस राज्य में मिली छूट, देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Crackers ban in Delhi: दिवाली से पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने पटाखे जलाने पर या तो पूरी तरह से रोक लगा दी है या फिर प्रदूषण कम करने के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाते हुए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। सरकारी फरमान नहीं मानने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। कुछ राज्यों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित कर दी गई है। दिवाली के दीवाने भले ही प्रकाश के इस पवित्र त्योहार पर पटाखे जलाना पसंद करते हों, लेकिन अब उनके सामने पसंद को दूसरे विकल्पों के साथ मंजूर करने की मजबूरी है। यहां आपको देश के कई राज्यों और शहरों की स्थिति बताई जा रही है, जहां पटाखे पूरी तरह बैन हैं या फिर आंशिक तौर पर छूट दी गई है।

English summary

Diwali 2022:ban on all types of crackers in Delhi. Many states of the country have given permission to green firecrackers. Fireworks can be done in limited time in some states