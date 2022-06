क्या शरद पवार होंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? NCP ने दिया जवाब

India

oi-Sushil Kumar

मुंबई, 14 जून : राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर NCP प्रमुख शरद पवार ने स्थिति लगभग साफ कर दी है। उन्होंने सोमवार को हुई बैठक में बताया कि वह राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा नहीं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली में बैठक होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी।

गृहमंत्री ने कहा कि सोमवार को कोई चर्चा नहीं हुई। सभी नेता आज यानी मंगलवार को दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। जब सभी दलों के नेता मिलेंगे तो निश्चित तौर पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि, पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उम्मीदवार नहीं होंगे।

यह भी पढ़ें- क्या शरद पवार होंगे राष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार? विपक्ष ने दिया ये संकेत

English summary

dilip patil said Decision will be taken in today meeting on if Sharad Pawar would be a candidate for Presidential