NMP को लेकर भड़के दिग्विजय सिंह, भाजपा को बताया देश का 'नालायक बेटा'

नई दिल्ली, 2 सितंबर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक देश में जो विकास के कार्य किये उन्हें बेचने के लिए सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लाई है। लायक और नालायक बेटे के बीच यही अंतर है। लायक यानी कांग्रेस और नालायक यानी भाजपा। लायक बेटा विरासत में मिली संपदा को जोड़ता है जबकि नालायक बेटा उन्हें बेचकर, कर्ज लेता है और घी पीता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बीते 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी क्या बेच रहे हैं।

क्या है मोदी सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार अपनी कुछ संपत्तियों को एक तय समय के लिए बेचेगी।

सरकार का दावा है कि इस स्कीम की मदद से अगले चार सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपये की इनकम होगी। सरकार की इस स्कीम का कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध कर रही है। उसने मोदी सरकार पर देश की संपदा को बेचने का आरोप लगाया है।

