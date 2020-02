Delhi Violence:जाफराबाद रास्ता खुला, धरने पर बैठीं महिलाओं को हटाया गया, देखने ही गोली मारने के आदेश पर दिल्ली पुलिस की सफाई

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा उग्र होती जा रही है। नार्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, करावलनगर और चांद बाग में सबसे ज्यादा हिंसा की वारदात हुई है। तोड़फोड़-आगजनी , गोलीबारी पर उतार चुके प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इन चार इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं कई इलाकों में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद रास्ता खुलवा लिया है।

वहीं दिल्ली पुलिस ने नार्थ ईस्ट दिल्ली में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने की खबर का खंडन किया। पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। शाहीन बाग के बाद जाफराबाद में नागरिकता कानून के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं को मौके से हटा दिया गया है। महिलाओं को हटाकर पुलिस ने रास्ता खुलवा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिलाएं नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। वो महिलाएं बातचीत के बाद धरने से उठने के लिए तैयार हो गईं।

Delhi Police: Jaffrabad road has been cleared & no shoot at sight order has been issued for North East Delhi. #DelhiViolence pic.twitter.com/SRZE4W0jUE

रास्ता खुलने के बाद वहां बारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ एसएसबी, आईटीबीपी ते जवानों ने कमान संभाल रखी है। दिल्ली में जारी उग्र प्रदर्शन में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 150 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद में भी शाहीनबाग की तर्ज पर महिलाएं धरने पर बैठी थीं। CAA के विरोध में महिलाओं ने जाफराबाद के सीलमपुर और मौजपुर रोड नंबर 66 का रास्ता बंद कर दिया था।

Delhi Violence: हिंसा के बाद दिल्ली में 4 जगहों पर कर्फ्यू, अब तक 11 लोगों की मौत,बॉर्डर सील

#WATCH Delhi: People continue to protest in Jaffrabad metro station area, against #CitizenshipAmendmentAct. Security has been deployed there.

As per the Delhi Metro Rail Corporation, entry and exit of Jaffrabad have been closed. Trains will not be halting at this station. pic.twitter.com/gOLTj9MUnG