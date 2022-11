Guru Nanak Jayanti: दिल्ली में आज प्रकाश पर्व को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, निकलने से पहले देखें एडवाइजरी

India

oi-Pallavi Kumari

Delhi Route Diversion Guru Nanak Jayanti: भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दो साल बाद देशभर में गुरुपर्व मनाया जाएगा। सिख समुदाय के गुरु नानक देव जी की जयंती मनाने के लिए भक्तों ने तैयारी पूरी कर रही है। गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी की है, जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर अपडेट दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को आने-जाने में आसानी और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कई रूट्स पर जाने से बचने के लिए कहा है।

जुलूस (नगर कीर्तन) 7 नवंबर, 2022 को सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा सीस गंज साहिब, चांदनी चौक, दिल्ली से शुरू होगा। जुलूस में लगभग 25,000-30,000 भक्तों के भाग लेने की संभावना है। श्री गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश गुरुपर्व पर यह आयोजन किया जा रहा है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा, '' ट्रैफिक एडवाइजरी, गुरु नानक देव जी प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर किए जाने वाले नगर कीर्तन (जुलूस) के मद्देनजर कुछ रूट्स पर बदलाव किए गए हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवागमन की योजना इसके अनुसार ही बनाए।''

Traffic Advisory

In view of the Nagar Kirtan (procession) to be carried out on the occasion of Guru Nanak Dev Ji Prakash Gurpurab, necessary traffic arrangements have been made.

People are advised to plan their commute accordingly.