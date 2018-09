VIDEO: इंस्पेक्टर के बेटे ने लड़की को बेरहमी से पीटा, एक्स-गर्लफ्रेंड को डराने के लिए किया ऐसा

Delhi का ये लड़का इतनी बेरहमी से लड़की को क्यों पीट रहा है, सच्चाई, Viral Video ।वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। दिल्ली के तिलकनगर से एक लड़की को बेहरमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स लड़की की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। आरोपी की पहचान रोहित तोमर के रूप में हुई है। रोहित के पिता अशोक सिंह तोमर दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। आरोपी रोहित तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इंसानियत का खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक डिपार्टमेंट में एएसआई के रूप में तैनात अशोक सिंह तोमर के बेटे रोहित तोमर ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड को डराने के लिए एक लड़की की बेरहमी से पिटाई की। ये वीडियो उत्तम नगर के एक बीपीओ में 2 सिंतबर को दोपहर में रिकॉर्ड किया गया। बीपीओ रोहित के दोस्त का हैं, जहां 21 वर्षीय पीड़िता ने हाल ही में काम करना शुरू किया था।

वीडियो में रोहित इस लड़की को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और पास में खड़ा शख्स ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। पीड़िता रोहित से माफी भी मांगती है, लेकिन वो मारना बंद नहीं करता। रोहित ने ये सब अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड पूजा (बदला हुआ नाम) को डराने के लिए किया। उसने पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी पूजा को भेजा और उससे कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो उसका भी यही हश्र होगा। पूजा को रोहित पिछले काफी समय से तंग कर रहा है।

Incident of Tilak Nagar, Delhi...

Son of a "Policeman" and he is Member of "Bajrang Dal" showing his so called "Mardangi" at Girl and Beating her like hell.

His name is #Chaudhary_Rohit_Tomar, and a son of Sub Inspector Delhi Police.@AAPExpress @ANI @BBCHindi @BBCWorld pic.twitter.com/OfaCIuc7Ie