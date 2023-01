कंझावला हादसे का CCTV फुटेज आया सामने, सीएम केजरीवाल बोले- ये बेहद शर्मनाक घटना

कंझावला हादसे में एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

India

oi-Ashutosh Tiwari

नए साल के जश्न में डूबे कुछ युवाओं ने दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। इसके बाद वो उसे चार किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। घटना में लड़की की दर्दनाक मौत हुई। मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया।

सीएम केजरीवाल ने एक अखबार का आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ बहुत ही हल्की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। ऐसे में उनको कड़ी सजा नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही सीएम ने लिखा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ, वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

सीसीटीवी वीडियो आया सामने

वहीं इस हादसे के कई सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें लड़की कार के नीचे फंसी नजर आ रही। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 200 से ज्यादा फुटेज को कब्जे में लिया है। जिसके आधार पर जांच की जा रही।

Gruesome :- "After driving a car over the girl, they kept dragging the dead body under the car for 13 km"

The CCTV of the road accident in Delhi Kanjhawala The car-borne youths drove the girl 13 kms by car. pic.twitter.com/vx4cyY0vQh