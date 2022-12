'मां का फैसला अंतिम' : दिल्ली हाई कोर्ट ने 33-हफ्ते की गर्भवती महिला को इस वजह से दी गर्भपात की अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने 33-हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी है। महिला को अब पता चला है कि भ्रूण में विकृति है और वह बच्चे को गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे पाएगी। अदालत ने ऐसे में मां के फैसले को अंतिम माना है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

Delhi High Court has allowed a pregnant woman to abort her 33-week fetus. According to the HC, the mother should get the right to decide that the life of the child should be dignified