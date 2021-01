Delhi Fire: दिल्ली ITO के पास बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर

India

Delhi Fire Breaks Out at a Building in ITO: राजधानी दिल्ली में आईटीओ इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। घटना शुक्रवार (22 जनवरी) सुबह की है। आग लगने के पीछे क्या कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ना ही घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना है। दमकल विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ITO इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सामने आई तस्वीरों में देखकर लग रहा है कि आग इमारत के ऊपरी मंजिलों पर लगी है।

जानकारी के मुताबिक आईटीओ में इंजीनियर भवन की छत पर एक सुरक्षा गार्ड फंस गया था। हालांकि सुरक्षा गार्ड को दमकल विभाग के अधिकारियों ने बचा लिया है। सुरक्षा गार्ड ने बताया, मैं खुद फायर ब्रिगेड की टीम को रास्ता दिखाने गया था। लेकिन धुंआ काफी हो गया था इसलिए मैं छत का दरवाजा खोलने गया, जिसके बाद मैं वहां ही फंस गया था।

