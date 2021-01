India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नए कृषि बिल को लेकर जारी किसानों का आंदोलन 26 जनवरी को ट्रैक्‍टर रैली के रूप में दिखेगा। इस बीच गणतंत्र दिवस के दिन अगर आप घर से निकलने का सोच रहे हैं तो जरा संभल के क्‍योंकि अगर आपको सही रूट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मुश्‍किल का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैक्टर रैली के चलते मंगलवार को कई मार्गों को बंद रखा जाएगा जबकि कुछ के रुट्स डायवर्ट किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से सोमवार को इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है।

ट्रैफिक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी (ट्रैफिक ऑपरेंशस) मीनू चौधरी ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली तीन रुट्स पर होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बंदोबस्त किए हैं, जो सोमवार की शाम से ही शुरु हो जाएंगे। इसके चलते कुछ रुट्स प्रभावित रहेंगे। संयुक्त पुलिस उपायुक्त मीनू चौधरी ने कहा कि दिल्ली में बाहर से गाड़ी के द्वारा आने वाले लोगों को निर्देश हैं कि वे NH-44, जीटीके रोड, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बादली मेट्रो स्टेशन, बादली बवाना रोड, बवाना चौक इन मार्ग पर जाने से बचे।

ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक ऑपरेशंस) मीनू चौधरी ने कहा- ट्रैक्टर रैली के चलते कुछ रुट्स पर डायवर्जन किए जाएंगे। एनएच-44 के ट्रैफिक को सिंघू शनि मंदिर, अशोक फार्म, सुंदरपुर, मुकरबा चौक पर डायवर्ट किया जाएगा। कंझावला के ट्रैफिक को कराला, कंझावला गांव, कुतुब गढी रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा- हम आम जनता को यह सलाह देते हैं कि एनएच-10, रोहतक रोड, टिकरी बॉर्डर, नांगलोई, नजफगढ़ रोड़ और नजफगढ़-झड़ौदा बॉर्डर पर जाने से बचें।

