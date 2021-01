Farmers Protest: लंच ब्रेक में किसानों ने खाया खाना, इस बार भी बाहर आया भोजन

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 40वीं दिन है। किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि आंदोलन पर बात बन जाएगी। वहीं किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि बातचीत में नतीजा नहीं निकला तो 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे।

मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। बैठक के बीच इस वक्‍त लंच ब्रेक हुआ। इस दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने खाना खाया।

Delhi: Farmers' representatives have food during the lunch break at Vigyan Bhawan where the government is holding talks with farmers on three farm laws. https://t.co/5AtK2LTB9n pic.twitter.com/t12DpUKUWz