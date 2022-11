दिल्ली में वायु प्रदूषण से दिल का दौरा, स्ट्रोक का भी बढ़ा खतरा, AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में

India

Delhi-NCR Air quality Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी नहीं आ रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल का दौरा और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं गुरुग्राम में AQI 304 बहुत खराब श्रेणी में, एडा में AQI 349 बहुत खराब श्रेणी में है।

शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता न केवल श्वसन अंगों को प्रभावित करती है यह आपके हार्ट के लिए भी खराब है। एम्स में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ अंबुज रॉय ने कहा कि प्रदूषण की अवधि के दौरान हर साल दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं और इमरजेंसी मरीजों की संख्या भी बढ़ती है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ''डॉ अंबुज रॉय ने कहा कि एम्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ इस पर कुछ रिसर्च भी कर रहा है। हालांकि इसके नतीजे आने में कुछ वक्त लगेगा।'' रिपोर्ट के मुताबिक सर गंगा राम अस्पताल (एसजीआरएच) में कार्डियक वार्ड (हार्ट से जुड़ी बिमारियों का विभाग) के सभी बेड भरे हुए हैं और अधिक मरीज हृदय रोग के साथ इसके आपातकालीन विभाग में आ रहे हैं।

