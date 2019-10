अब बॉलीवुड पर भारतीय रेलवे की नजर, पीयूष गोयल ने भेजा न्योता

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के उस विचार की सराहना की है, जिसमें फिल्मों का प्रचार करने के लिए फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित करने की बात कही गई है। मंत्री ने ट्रेन के माध्यम से फिल्मों को प्रमोट करने के लिए फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित भी किया है। उन्होंने इसे लेकर बुधवार को एक ट्वीट किया।

जिसमें उन्होंने प्रमोशन ऑन व्हील्स का जिक्र किया है। उनका मानना है कि रेल के माध्यम से फिल्म का प्रचार अधिक से अधिक लोगों के बीच हो पाएगा। मंत्री ने ट्वीट कर कहा, '16 -17 अक्टूबर को मुंबई से दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलेगी, ये फिल्म की टीम के साथ आगामी फिल्म, हाउसफुल 4 का भी प्रचार करेगी।'

Railway’s Novel Idea of Promotion on Wheels: A special train will be travelling from Mumbai to Delhi on 16th-17th October, to promote the upcoming film, Housefull 4, along with the film’s team.

I encourage more filmmakers to use this route to reach out to the masses. pic.twitter.com/OLPDqHwwib