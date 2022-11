Cyrus Mistry Death: अनाहिता पंडोले की लापरवाही से कार हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस ने दर्ज की FIR

India

इस वर्ष सितंबर में महाराष्ट्र के पालघर जिले में उद्योगपति साइरस मिस्त्री के मौत मामले में पुलिस ने प्रख्यात प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनाहिता पंडोले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंडोले के खिलाफ यह मामला धारा 304 (ए), 279, 336, 338 के तहत दर्ज किया गया है। पालघर पुलिस ने कार के डेटा चिप के विश्लेषण के आधार पर मर्सिडीज बेंज की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, पुलिस ने मामले पंडोले के पति डेरियस पंडोले का भी बयान दर्ज कर लिया है।

Maharashtra | Kasa police file a case u/s 304(A), 279, 336, 338 in death case of former Tata Sons Chairman Cyrus Mistry, against Anahita Pandole, who was driving during accident. Case filed after police recorded her husband Darius Pandole's statement: Palghar SP Balasaheb Patil