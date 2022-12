Cyclone Mandous Updates: तमिलनाडु को बारिश से राहत नहीं, स्कूल-कॉलेज बंद, बेंगलुरु में आज भी मौसम काफी खराब

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लोगों का चलना-फिरना मुहाल हो गया है। आज भी यहां पर तापमान 21 डिग्री है ।

Cyclone Mandous (चक्रवाती तूफान मैंडूस) Updates: चक्रवात 'मैंडूस' भले ही कमजोर पड़ गया है लेकिन इसका असर अभी भी कम नहीं हुआ है। तमिलनाडु में आज भी भयंकर बारिश हो रही है और लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आईएमडी ने तो कहा है कि राज्य में बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक और जारी रहेंगी, तो वहीं आज भी राज्य के कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। भारी बारिश की वजह से चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और विल्लुपुरम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, फिलहाल लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें।

बारिश के साथ-साथ तेज और ठंडी हवाओं ने भी लोगों को तंग किया हुआ है। आपको बता दें कि इस तूफान के चलते तमिलनाडु में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। फिलहाल 24 घंटे अभी भी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। मछुआरों को समुद्र में आज भी जाने की इजाजत नहीं है।

इस तूफान का असर आस-पास के राज्यों में भी काफी बुरा पड़ा है। पिछले तीन दिनों से केरल और कर्नाटक में भी मौसम काफी खराब है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लोगों का चलना-फिरना मुहाल हो गया है। आज भी यहां पर तापमान 21 डिग्री है । तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में बारिश के लिए आज भी Yellow Alert जारी किया है।चामराजनगर, चिक्काबल्लापुर, चिक्कमगलुरु, हासन, कोडागु, कोलार और मैसूरु जिलों भी भारी बारिश की गिरफ्त में हैं।

तो वहीं महाराष्ट्र में भी बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। मुंबई में कल प्रदूषण का स्तर काफी खराब था लेकिन बारिश होने की वजह से स्थिति काफी सुधरी हुई है।आज केरल, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश हो सकती है तो वहीं पहाड़ों पर आज बरसात नहीं होगी और मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ेगी और कोहरे का असर देखने को मिलेगा।

Cyclone Mandous weak now, Tamil Nadu has no respite from the rain, schools and colleges closed, the weather is still very bad in Bengaluru. see latest updates.