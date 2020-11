गुजरात में बढ़ता कोरोना वायरस का प्रकोप, इन तीन शहरों में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लागू

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही प्रदेश सरकारों ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को गुजरात सरकार ने राज्य के तीन शहरों राजकोट, सूरत और वडोदरा में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार तक यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93 हजार के करीब पहुंच गया वहीं, 3830 लोगों की महामारी से मौत भी हो चुकी है।

Coronavirus: Modi Govt. कोरोना का प्रसार रोकने के लिए राज्यों में भेजेगी टीमें | वनइंडिया हिंदी

गुरुवार को गुजरात में 1370 नए केस सामने आए जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 92 हजार 882 हो गई है, जबकि ठीक होने वाली मरीजों की संख्या एक लाख 76475 है। महामारी में बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि 21 नवंबर से रोजाना राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात 9 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अहमदाबाद में 9 नवंबर की रात 9 बजे से 23 नवंबर की सुबह 9 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

Curfew to be imposed in Rajkot, Surat, and Vadodara between 9 pm and 6 am, starting Nov 21: Gujarat Deputy CM Nitin Patel (file photo)

The state govt has decided to impose complete curfew in Ahmedabad from 9 pm of Nov 20 to 6 am of Nov 23. #COVID19 pic.twitter.com/wfEDyt1Av6