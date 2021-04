Covid-19: कोविन पोर्टल का सर्वर क्रैश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ RS शर्मा ने कही ये बात

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ 1 मई से टीकाकरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है लेकिन बुधवार को अधिक यूजर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन के चलते कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप का सर्वर क्रैश हो गया। इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने बताया कि वैक्सीन के लिए वेबसाइट पर रोजाना एक दिन में 50 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।

आरएस शर्मा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम आज पंजीकरण खोलने पर लोड लेने में सक्षम होगा। आरएस शर्मा ने आगे बताया कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले की तरह ही मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। बुधवार को कोविन पोर्टल के क्रैश होने पर शर्मा ने लोगों को सुझाव दिया है कि वह वैक्सीन के लिए तभी लॉग इन करें और अपॉइंटमेंट लें जब रिक्तियां उपलब्ध देखें। ऐसे में पोर्टल पर एक साथ अफरातफरी मच सकती है।

We will continue to announce as and when States come on board. We will provide information in public. The advice to people is that you log in and get an appointment only when you see vacancies available: RS Sharma, CEO, National Health Authority on registration for vaccination pic.twitter.com/uCOl9sdEpl