असम में सोमवार से खुल जाएंगे मॉल और जिम, राज्य सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना का तांडव जारी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के भीतर भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है यहां एक दिन में 54,736 नए केस सामने आए हैं तो वहीं 853 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मरीजों की संख्या 17,50,724 हो गई है जिसमें 5,67,730 ऐक्टिव केस हैं, इनमें से 11,45,630 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 853 मरीजों ने दम तोड़ा है तो वहीं पिछले 24 घंटे में रेकॉर्ड 51,255 मरीज ठीक भी हुए हैं।

Coronavirus: जानिए कैसे काम करती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और क्या हैं उसके साइड इफेक्ट्स?

तो वहीं असम सरकार ने राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य में अब मॉल खुल पाएंगे, गाइडलाइन आज शाम 7 बजे से 14 अगस्त की शाम सात बजे तक लागू होगी, गाइडलाइन के दिशा-निर्देश के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को अब दूसरे जिलों में आवाजाही की इजाजत होगी, हालांकि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी तो वहीं सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे मॉल और जिम भी खुले रहेंगे, तो वहीं असम गवर्नमेंट ने अपने शैक्षणिक संस्थानों को सितंबर से खोलने की तैयारी भी है।

असम के शिक्षा मंत्री ने दिया ये बयान

आपको बता दें कि असम के शिक्षा मंत्री के मुताबिक कक्षा 01 से लेकर कक्षा-04 तक के स्कूलों को सितंबर तक बंद रखा जाएगा, जबकि कक्षा-5 से लेकर कक्षा-8 तक के छात्रों के लिए स्कूल में खेल आयोजित किए जाएंगे तो वहीं कक्षा-9 और कक्षा-11 के छात्रों की कक्षाएं हफ्ते में दो दिन चलाई जाएंगी, जिसमें एक बार में केवल 15 छात्र ही कक्षा में आ पाएंगे, जबकि कक्षा-10 और कक्षा-12 के छात्रों की कक्षाएं हफ्ते में चार दिन चलाई जाएंगी, जबकि स्नातक अंतिम वर्ष की ही कक्षाएं खोली जाएंगी।

1 सितंबर से स्कूल-कॉलेज खोल दिए जाएं

हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हम चाह रहे हैं कि 1 सितंबर से स्कूल-कॉलेज खोल दिए जाएं लेकिन स्कूल और कॉलेज को खोलने के बारे में अंतिम फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है लेकिन असम गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अगले महीने से खोला जाए।

यह पढ़ें: कोरोना का कहर,राबड़ी आवास के 13 कर्मचारी निकले संक्रमित, मचा हड़कंप

Malls and Gymnasiums are allowed to operate between Monday and Friday on the same side of the street on which other shops are allowed in Kamrup Metropolitan District and both sides in case of all other Districts.

Movement of individuals strictly prohibited between 6 PM & 6 AM. https://t.co/n0m28kp6qP