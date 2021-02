India

oi-Ankur Kumar

मुंबई। महाराष्‍ट्र के पुलिस मुखिया ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान भ्रष्‍टाचार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्‍टाचार सिस्‍टम का हिस्‍सा है। उन्‍होंने आगे कहा कि इसे पूरी तरह खत्‍म किया ही नहीं जा सकता है। मीडिया को इस सवाल का जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा कि मैं करप्‍शन का बचाव नहीं कर रहा सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिस्‍टम का एक हिस्‍सा है।

उन्होंने कहा कि, इसे सिस्‍टम से बाहर कर पाना बहुत मुश्‍किल है। केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं वो ये कि किसी भी सरकार सेवक को इसमें लिप्‍त होने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार के अधिकतम मामलों का पता लगा पाए।

पुलिस डिपार्टमेंट में करप्‍शन के बारे में पूछे जाने पर डीजीपी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भ्रष्‍टाचार सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, ऐसा नहीं है। यह सिस्टम का एक हिस्सा है, जो हर जगह फैला हुआ है। उदाहरण देते हुए उन्‍होंने समझाने की कोशिश।

उन्‍होंने कहा कि 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "अगर समाज में 100 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उनको सबके सामने ले आए।

#WATCH | "I'm not defending corruption. I am only saying corruption is part of the system & it is very difficult to weed it out. The only thing what we can do is make out the maximum number of cases to deter any public servant from indulging into corruption": Maharashtra DGP pic.twitter.com/zGx23orYhF