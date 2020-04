कोरोना वायरस: मोदी से मदद क्यों मांग रहे हैं ट्रंप?

India

bbc-BBC Hindi

"अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर लंबी बात हुई. दोनों देशों ने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में पूरे दम-खम के साथ एक दूसरे का साथ देने की बात की."

चार अप्रैल को सुबह-सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इसकी जानकारी दी.

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump. We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19.