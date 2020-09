कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर, 29 दिनों के भीतर 100 फीसदी से अधिक बढ़ी रिकवरी

India

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) से रिकवरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जो रिकॉर्ड संख्या में बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, पिछले 29 दिनों में रिकवरी और डिस्चार्ज हो चुके मरीजों में 100 फीसदी से ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बात की जानकारी ग्राफ के जरिए दी गई है। एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के माध्यम से प्रारंभ में संक्रमण की पहचान होना, होम आइसोलेशन और अस्पतालों में शीघ्र और प्रभावी उपचार मिलना और आईसीयू डॉक्टरों के बढ़ते नैदानिक ​​कौशल के कारण ही रिकवरी दर इतनी अधिक हुई है।

मंत्रालय ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 74 फीसदी सबसे ज्यादा प्रभावित नौ राज्यों से आए हैं। इनमें 48 फीसदी से अधिक मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में एक बार फिर संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड संख्या में दर्ज किए गए हैं और कुल मामले 45 लाख से अधिक हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 96,551 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,209 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कुल मामलों की संख्या 45,62,415 हो गई है, जिसमें 9,43,480 सक्रिय मामले, 35,42,664 रिकवर मामले और 76,271 मौत शामिल हैं।

देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां से 9.90 लाख मामले मिले हैं। यहां मृतकों की संख्या 28,282 हो गई है। वहीं 7 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार, दुनियाभर में कुल मामले 2.8 करोड़ से अधिक हो गए हैं और 9 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया में संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाला देश अमेरिका है। जहां कुल मामले 63.95 लाख से अधिक हैं। यहां मृतकों का आंकड़ा 1.91 लाख है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

