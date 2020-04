पीएम मोदी की मोमबत्ती, दीये जलाने की अपील पर क्या बोले बॉलीवुड सितारे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अपना एक विडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देशवासियों से पांच अप्रैल यानी रविवार को रात नौ बजे घर की सभी लाइटों को नौ मिटन तक बंद करने और दीप जलाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के अभी नौ दिन हुए हैं और इस दौरान सभी ने अनुशासन का अभूतपूर्व परिचय दिया है।

वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, इस रविवार यानी 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस पांच अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ लोगों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल को रात नौ बजे आप सबके नौ मिनट चाहता हूं। पांच अप्रैल को रविवार को रात नौ बजे, घर की सभी लाइटें बंद करके, घर के दरवाजे या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट तक मोमबत्ती, दीया या टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।

प्रधानमंत्री के इस वीडियो के जारी होने के बाद कईतरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। बॉलीवुड के भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

New task is here ! Yay yay yayy !!! — taapsee pannu (@taapsee) April 3, 2020

तापसी पन्नू ने ट्वीट कर लिखा- नया टास्क. Yay yay yayy !!! डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- इससे पहले कि पागल लोग पीएम को ट्रोल करना शुरू करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी भारत के बेस्ट लीडर हैं। वे जानते हैं कैसे भारतीयों को इमोशनली और स्प्रिचुअली लीड करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है।

Lighting Diyas is a very good gesture, diya creates an ethereal aura which is very calming and effective, to show each other our support let’s do this, I love how @narendramodi ji also focuses on our emotional needs and tries to heal us in every way .... Jai Shri Ram... — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 3, 2020

Before idiots start trolling the PM, I must put on record that @narendramodi is the best leader India can get. He knows how to lead Indians emotionally and spiritually. There is no other way out. — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 3, 2020

कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर लिखा- दीया जलाना एक बहुत अच्छा संकेत है, दीया एक ऐसा औरा क्रिएट करता है जो बहुत शांत और प्रभावी है. एक दूसरे को हमारे समर्थन को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, मुझे इससे प्यार है जिस तरीके से पीएम मोदी हमारी भावनात्मक जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं और हमारे जख्मों को हर तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम ...

Homage to this morning and our PM.

https://t.co/jXK8oeIXNo — Hansal Mehta (@mehtahansal) April 3, 2020

Let’s support PM @narendramodi’s call to fight the darkness of disease and despair by igniting the light of hope in us.Dedicating my poem to this cause #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/vGxInHJTu1 — Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) April 3, 2020

The ppl have clapped hands,, rang bells, banged thalis even donated to the PMs care Fund, and will now also light candles on April 5th.

Can d Govt NOW hire a very good Economist &get actual measures on how to save this Country frm an Economic catastrophe or else we will b doomed — Farah Khan (@FarahKhanAli) April 3, 2020

संजय खान की बेटी डिजाइनर फराह खान अली ने पीएम मोदी की बात पर रिएक्शन देते हुए लिखा,लोगों ने तालियां बजाईं, घंटियां बजाईं, थालियां बजाईं और यहां तक कि पीएम केयर फंड में दान भी दिया और अब 5 अप्रैल को वह मोमबत्तियां भी जलाएंगे। क्या अब सरकार एक अच्छे अर्थशास्त्री को नियुक्त कर सकती है इस देश को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए एक वास्तविक उपाय कर सकती है अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे।

The big solution to end the #pandemic. pic.twitter.com/KVgkz4OUbR — TANUJJ GARG (@tanuj_garg) April 3, 2020

Repeat: Sunday is an INDOORS show of solidarity. It is NOT diwali. — Vir Das (@thevirdas) April 3, 2020

बॉलीवुड प्रोड्यूसर तरुण गर्ग ने पीएम के आह्वान पर तंज कसते हुए कहा है कि इस तरह महामारी को खत्म कर दिया जाएगा। महामारी को खत्म करने का सबसे बड़ा समाधान।

