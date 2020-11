Coronavirus: बंद नहीं होंगे दिल्ली के बाजार, सीएम केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन के साथ की बैठक

India

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में आज (20 नवंबर) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बाजारों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में मार्केट एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में महामारी के चलते मौत के मामलों में वृद्धि के चलते केंद्र और दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है।

शुक्रवार को सीएम सीएम केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने राजधानी के मार्केट एसोसिएशन के साथ कोरोना पर चर्चा के लिए एक मीटिंग की है। सीएम ने कहा, 'मैं बाजार स्थानों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने और गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक की। मार्केट एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कोविड-19 को लेकर मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि की चिंताओं को दूर किया। सरकार किसी भी बाजार को बंद करना नहीं चाहती है।'

Met representatives of market associations. I removed their anxieties - govt does not wish to shut any market. They assured that those without masks will be provided one for free by market associations. Shops will also be asked to keep spare masks & sanitisers: Delhi CM https://t.co/evP2x1xNoD