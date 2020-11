India

oi-Ankur Kumar

श्रीनगर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर में सभी स्कूल,कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यहां पर कक्षा 9-12 के छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों का दौरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या को लेकर भी निर्णय लिया। प्रशासन की ओर से कहा गया, "केंद्रशासित प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जा सकते हैं। सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। विवाह समारोह में 100 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति है। प्रशासन की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक इस तरह के ऐहतियात बरता जाएगा ताकि कोरोना के मामले दोबारा न बढ़ सके।

सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि गाइड लाइन के अधीन धार्मिक स्थान सार्वजनिक रूप से खुले रहेंगे। सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन ये अनिवार्य होगा कि वो कोरोना टेस्‍ट कराएं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,810 नए मामले सामने आए हैं।

Religious places shall continue to remain open for public, subject to SOPs. No restrictions on the entry of passengers, travellers by road, rail or Air. However, they will have to undergo compulsory #COVID19 antigen test: Government of Jammu & Kashmir https://t.co/dZOErBMxM5